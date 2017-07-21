"Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Барселоны"

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"Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Барселоны"Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Рафинье, информирует The Sun.

По сведениям издания, в трансфере 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" заинтересован лично главный тренер "канониров" Арсен Венгер, которого не смущает и тот факт, что в настоящее время футболист продолжает восстанавливаться от травмы. Сам бразилец и "Барса", вполне вероятно, будут не против принять предложение англичан, если оно удовлетворит их финансово.

Напомним, "Арсенал" оценивает Чемберса в 22,5 миллиона евро. | soccernews.ru

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