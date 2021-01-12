"Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Шахтера" Соломону

Теги манор соломоншахтер донецкарсенал лондонтрансферы

"Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Шахтера" СоломонуПолузащитник Манор Соломон, выступающий за донецкий "Шахтер" заинтересовал лондонский "Арсенал", сообщает The Guardian.

Как утверждает, англичане обсудили предварительные детали трансфера с представителями израильтянина. Сообщается, что уже летом полузащитник может перейти в стан "канониров".

Напомним, что контракт полузащитника с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне 2020/2021 Соломон выходил на поле за донецкий клуб в 17 матчах. В его активе пять забитых мячей и одна голевая передача.

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