"Арсенал" проявляет интерес к игроку "Шахтера" Матвиенко

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"Арсенал" проявляет интерес к игроку "Шахтера" Матвиенко

"Арсенал" интересуется защитником донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко. Об этом сообщает zbirna.com.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры по трансферу игрока этой зимой.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" также претендовал на футболиста, когда в команде был Микель Артета.

23-летний Матвиенко - воспитанник "Шахтера". В этом сезоне он участвовал в 14 матчах, забив 1 гол.

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