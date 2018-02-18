"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедкрис смоллинг

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" приступил к поиску нового центрального защитника.

Как сообщают английские СМИ, в сферу интересов "канониров" попал защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг.

Отмечается, что "МЮ" готов отпустить игрока за 28 миллионов евро.

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