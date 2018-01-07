"Арсенал" пытается купить Эванса

Лондонский "Арсенал" пытается купить защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" направили "дроздам" запрос о трансфере 30-летнего североирландского центрбека.

Ранее сообщалось, что "Вест Бромвич" хочет выручить от продажи Эванса порядка 34 миллионов евро.

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