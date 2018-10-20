"Арсенал" пытается перехватить трансферную цель "Баварии"

Вингер "Ромы" Дженгиз Ундер может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Express, в услугах 21-летнего турка заинтересован лондонский "Арсенал". Ориентировочная сумма трансфера составляет 27 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Ундера два гола и четыре ассиста в 8 матчах.

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