"Арсенал" пытается перехватить трансферную цель "Ювентуса"

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"Арсенал" пытается перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Фото твиттер Мануэля Локателли

Лондонский "Арсенал" ведёт борьбу за полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

По информации La Gazzetta dello Sport, "канониры" готовы купить итальянца за 40 миллионов евро.

Сам 23-летний футболист пока больше слоняется к варианту с продолжением карьеры в "Ювентусе".

В прошедшем сезоне Локателли сыграл за "Сассуоло" 34 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. 

Не пропустите: "Арсенал" готовит предложение по нападающему "Лацио". | http://soccernews.ru
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