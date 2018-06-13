"Арсенал" работает над двумя трансферами

"Арсенал" продолжает работать над новыми трансферами.

Как сообщает Sky Sports, следующими целями "канониров" стали голкипер "Байера" Бернд Лено и свободный агент Желсон Мартинш, который недавно расторг соглашение с лиссабонским "Спортингом".

Напомним, что "Арсенал" уже договорился по трансферу Сократиса Папастатопулоса и Лукаса Торрейры.

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