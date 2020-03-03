"Арсенал" работает над продлением контракта с Сака
Лондонский "Арсенал" хочет заключить новое соглашение со своим воспитанником Букайо Сака, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта до лета 2025 года. Действующий договор между игроком и клубом истекает в 2021 году.
18-летний Сака дебютировал за основную команду "канониров" в ноябре 2018 года, сыграл 32 матча, забил 3 гола и сделал 9 ассистов.
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