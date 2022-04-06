"Арсенал" работает над трансфером Депая

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"Арсенал" работает над трансфером Депая

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай может сменить клубную прописку ближайшим летом, сообщает издание Superdeporte.

По информации источника, в трансфере голландца заинтересован лондонский "Арсенал", который уже начал работу над его переходом.

Отмечается, что "канониры" уже связались с каталонским клубом, чтобы обсудить доступность 28-летнего игрока для летнего трансфера.

На Депая также претендуют "Эвертон" и "Ньюкасл".

Ранее официальный сайт "Барсы" сообщил, что Мемфис получил травму.

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