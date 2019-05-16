"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" недоволен тем, что финальный матч Лиги Европы против "Челси" пройдёт в Баку.
"Канониры" считают, что УЕФА не руководствовался интересами болельщиков при выборе места проведения игры. В английском клубе уверены, что многие фанаты, которые захотят отправиться в азербайджанскую столицу, столкнутся с колоссальными проблемами.
"Все в "Арсенале" очень рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждём матча с "Челси". Однако мы горько разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может выделить максимум шесть тысяч билетов для "Арсенал" на стадион вместимостью более 60 тысяч. Время покажет, получится ли даже у шести тысяч болельщиков "Арсенала" посетить матч, учитывая, насколько тяжело туда добраться.
У нас есть 45 тысяч владельцев абонементов, и для такого количества болельщиков пропустить матч из-за того, что УЕФА выбрал место финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни оказался в финале, он не сможет удовлетворить спрос своих фанатов. Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения.
Мы хотели бы понять критерии отбора места проведения финалов, а также как в этой связи учитываются потребности фанатов. Мы призываем УЕФА сделать так, чтобы логистика и потребности болельщиков были ключевой частью любых будущих решений относительно места проведения финалов, так как то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения этой ситуации", - говорится в официальном заявлении клуба.
Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" состоится в среду, 29 мая.
Не пропустите: Аршавин: "Я уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Милан" хочет усилиться защитником "Севильи"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3