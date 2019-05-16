"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы

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"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" недоволен тем, что финальный матч Лиги Европы против "Челси" пройдёт в Баку.

"Канониры" считают, что УЕФА не руководствовался интересами болельщиков при выборе места проведения игры. В английском клубе уверены, что многие фанаты, которые захотят отправиться в азербайджанскую столицу, столкнутся с колоссальными проблемами.

"Все в "Арсенале" очень рады выходу в финал Лиги Европы, и все мы с нетерпением ждём матча с "Челси". Однако мы горько разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может выделить максимум шесть тысяч билетов для "Арсенал" на стадион вместимостью более 60 тысяч. Время покажет, получится ли даже у шести тысяч болельщиков "Арсенала" посетить матч, учитывая, насколько тяжело туда добраться.

У нас есть 45 тысяч владельцев абонементов, и для такого количества болельщиков пропустить матч из-за того, что УЕФА выбрал место финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что кто бы ни оказался в финале, он не сможет удовлетворить спрос своих фанатов. Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения.

Мы хотели бы понять критерии отбора места проведения финалов, а также как в этой связи учитываются потребности фанатов. Мы призываем УЕФА сделать так, чтобы логистика и потребности болельщиков были ключевой частью любых будущих решений относительно места проведения финалов, так как то, что произошло в этом сезоне, неприемлемо и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения этой ситуации", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" состоится в среду, 29 мая.

Не пропустите: Аршавин: "Я уверен, что в Баку будет замечательный финал Лиги Европы". | http://soccernews.ru
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