"Арсенал" рассчитывает подписать Ляказетта в начале следующей недели

Лондонский "Арсенал" практически договорился с "Лионом" о трансфере форварда Александра Ляказетта, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "канониры" надеются оформить переход 26-летнего француза в начале следующей недели.

Известно, что сумма сделки превысит 50 миллионов евро, однако окончательный размер компенсации клубам ещё предстоит определить.

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