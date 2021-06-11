"Арсенал" рассчитывает усилиться двумя молодыми нападающими
Лондонский "Арсенал" планирует во время летнего трансферного окна усилить атаку сразу двумя игроками.
По информации журналиста Николо Скиры, трансферными целями "канониров" стали Александр Исак из "Реал Сосьедада" и Альбер-Мбойо Локонга из "Андерлехта".
Рыночная стоимость шведа оценивается в 40 миллионов евро, а бельгийца - в 12 миллионов.
В минувшем сезоне Исак забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 44 играх, а Локонга отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 37 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18