"Арсенал" рассчитывает усилиться двумя молодыми нападающими

Лондонский "Арсенал" планирует во время летнего трансферного окна усилить атаку сразу двумя игроками.

По информации журналиста Николо Скиры, трансферными целями "канониров" стали Александр Исак из "Реал Сосьедада" и Альбер-Мбойо Локонга из "Андерлехта".

Рыночная стоимость шведа оценивается в 40 миллионов евро, а бельгийца - в 12 миллионов.

В минувшем сезоне Исак забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 44 играх, а Локонга отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 37 матчах.

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