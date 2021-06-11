"Арсенал" рассчитывает усилиться двумя молодыми нападающими

Теги арсенал лондонреал сосьедадандерлехталександр исакальбер-мбойо локонгатрансферы

"Арсенал" рассчитывает усилиться двумя молодыми нападающими

Лондонский "Арсенал" планирует во время летнего трансферного окна усилить атаку сразу двумя игроками.

По информации журналиста Николо Скиры, трансферными целями "канониров" стали Александр Исак из "Реал Сосьедада" и Альбер-Мбойо Локонга из "Андерлехта".

Рыночная стоимость шведа оценивается в 40 миллионов евро, а бельгийца - в 12 миллионов.

В минувшем сезоне Исак забил 17 мячей и сделал 2 ассиста в 44 играх, а Локонга отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 37 матчах.

Не пропустите: "Арсенал" готов продать двух игроков ради трансфера Невеша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов