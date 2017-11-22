"Арсенал" рассчитывает заполучить Горетцку бесплатно

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"Арсенал" рассчитывает заполучить Горетцку бесплатно

Лондонский "Арсенал" не утратил интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцке, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" рассчитывают заполучить 22-летнего немца бесплатно летом 2018 года, когда истечёт его контракт с клубом.

Отмечается, что "Арсенал" намерен вступить с Горетцкой в переговоры насчёт перехода уже в январе, как только это будет разрешено правилами.

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