"Арсенал" рассказал, как чувствует себя Микель Артета

"Арсенал" на официальном сайте рассказал, как чувствует себя главный тренер команды Микель Артета.

Напомним, 13 марта у 37-летнего специалиста был выявлен коронавирус. Тогда же в Англии приостановили все футбольные соревнования.

"Ряд сотрудников, в числе которых Микель Артета, на данный момент изолированы дома. Мы рады сообщить, что тренер чувствует себя намного лучше", - сообщается на официальном сайте.

Ранее стало известно, что АПЛ объявила, что возобновление матчей отложено до 30 апреля.

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