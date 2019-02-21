"Арсенал" рассматривает вариант с продажей Ляказетта

Теги арсенал лондоналександр ляказеттунаи эмери

"Арсенал" рассматривает вариант с продажей Ляказетта

Лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с продажей своего форварда Александра Ляказетта, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "канониры" могут пойти на расставание с 27-летним футболистом, чтобы выручить деньги на другие трансферы.

Главный тренер команды Унаи Эмери считает, что при наличии Пьера-Эмерика Обамеянга потеря француза не станет проблемой.

"Арсенал" купил Ляказетта летом 2017 года за 53 миллиона евро. С тех пор он забил 29 голов и сделал 13 ассистов в 72 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

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