"Арсенал" рассматривает вариант с продажей Ляказетта
Лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с продажей своего форварда Александра Ляказетта, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, "канониры" могут пойти на расставание с 27-летним футболистом, чтобы выручить деньги на другие трансферы.
Главный тренер команды Унаи Эмери считает, что при наличии Пьера-Эмерика Обамеянга потеря француза не станет проблемой.
"Арсенал" купил Ляказетта летом 2017 года за 53 миллиона евро. С тех пор он забил 29 голов и сделал 13 ассистов в 72 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11