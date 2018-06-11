"Арсенал" расстался с девятью игроками

Теги арсенал лондонпер мертезакер

"Арсенал" расстался с девятью игроками

Сразу девять футболистов покинули лондонский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" не стали продлевать контракты с двумя игроками основы - Пером Мертезакером и Санти Касорлой.

Также клуб расстался с Марком Болой, Александром Креаном, Аароном Эйомой, Райаном Худдартом, Чиори Джонсоном, Хьюго Кето и Тафари Муром.

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