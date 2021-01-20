"Арсенал" расстался с Сократисом

Защитник Сократис Папастатопулос и "Арсенал" расторгли контракт. Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".



"Тесно сотрудничая с Сократисом и его командой, мы решили расторгнуть его контракт по обоюдному согласию.

Это дает Папастатопулосу право вести переговоры о контракте с новым клубом и как можно скорее вернуться в игру.



Греческий защитник перешел к нам из "Боруссии" Дортмунд в июле 2018 года и провел за нас 69 матчей.



Технический директор Эду сказал: "От имени Микеля Артеты, наших тренеров, игроков и всех в клубе я хотел бы поблагодарить Папу за его вклад.

Он был важной частью нашей команды и всегда был образцовым профессионалом. Переговоры о расторжении его контракта были совместными, и мы желаем Папе и его семье успехов в будущем", говорится в заявлении клуба.