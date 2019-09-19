"Арсенал" разгромил "Айнтрахт", "Стандард" обыграл "Виторию"
"Арсенал" крупно обыграл "Айнтрахт" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
В составе гостей голами отметились Джозеф Уиллок, Букайо Сака и Пьер-Эмерик Обамеянг.
В параллельном матче группы F "Стандард" обыграл "Виторию".
"Айнтрахт Ф" - "Арсенал" - 0:3 (0:1)
Голы: Уиллок, 38 - 0:1, Сака, 85 - 0:2, Обамеянг, 87 - 0:3.
"Айнтрахт Ф": Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 74), Кор, Костич, Соу, Камада, Дост (Гонсалу Пасьенсия, 66), Андре Силва.
"Арсенал": Мартинес, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 81), Чемберс, Джака, Торрейра, Уиллок (Себальос, 72), Смит-Роу (Пепе, 60), Обамеянг, Сака.
"Стандард Л" - "Витория Гимарайнш" - 2:0 (0:0)
Голы: Анин, 66 (в свои ворота) - 1:0, Мпоку, 90+1 - 2:0.
"Стандард Л": Милинкович-Савич, Лаифис, Войвода, Гавори, Карсела-Гонсалес (Больевич, 85), Лимбомб (Ванхейсден, 81), Мпоку, Бастьен, Цимирот, Бокади, Эмон (Авенатти, 68).
"Витория Гимарайнш": Мигел Силва, Сако, Бондаренко, Тапсоба, Анин, Агу (Пепе I, 70), Лукас Эванжелиста (Андре Перейра, 77), Поа, Бонатини (Бруну Дуарте, 57), Давидсон, Рошинья.
А еще: "Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы| http://soccernews.ru
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