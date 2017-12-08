"Арсенал" разгромил БАТЭ, "Црвена Звезда" победила "Кельн"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе Н. "Арсенал" уничтожил БАТЭ, "Црвена Звезда" минимально обыграла "Кельн" и вышла в плей-офф со второго места.

"Арсенал" Англия – БАТЭ Беларусь - 6:0 (3:0)

Голы: Дебюши, 11 - 1:0, Уолкотт, 37 - 2:0, Уилшер, 43 - 3:0, Поляков, 51 (автогол) - 4:0, Жиру, 64 (с пенальти) - 5:0, Эль-Ненни, 74 - 6:0

"Арсенал": Оспина, Холдинг, Чемберс, Дебюши, Эль-Ненни (Уиллок, 77), Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Коклен, Уолкотт (Нелсон, 71), Уэлбек (Нкетиа, 77), Жиру.

БАТЭ: Щербицкий, Володько, Милунович, Поляков, Березкин, Риос, Иванич (Яблонский, 76), Драгун, Стасевич (Туоминен, 69), Родионов (Сигневич, 56), Гордейчук.

"Црвена Звезда" Сербия - "Кельн" Германия - 1:0 (1:0)

Гол: Срнич, 22 - 1:0

Положение команд: Арсенал - 13, Црвена Звезда - 9, Кельн - 6, БАТЭ - 5.

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