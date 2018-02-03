"Арсенал" разгромил "Эвертон" на "Эмирейтс"

"Арсенал" после серии неудачных матчей намеревался порадовать своих болельщиков победой над "Эвертоном". "Канониры" с первых минут вышли заряженными на борьбу и сразу же взломали оборону "ирисок". Дебютант Обамеянг на шестой минуте отправил мяч на Мхитаряна, тот прострелил с правого края, а Рэмзи воспользовался нерасторопностью защитников и расстрелял ворота с нескольких метров. Не прошло и десяти минут, как сет на табло снова изменился: после углового Мустафи сбросил мяч во вратарскую, а Косьелни точно пробил головой.

На этом "Арсенал" и не думал останавливаться, за 20 минут хозяева оформили разгром: в третьем голе помог рикошет от спины Мангала, Рэмзи пробил из-за штрафной, мяч попал в игрока "Эвертона", изменил направление и отлетел в сетку.

Гости некоторое время выглядели обескураженными, но потом создали свой момент. Уолкот прошел по флангу, мог откатить мяч на свободного Ниасса, но в итоге решил пробить сам с острого угла – игровой снаряд попал в Монреаля и ушел за пределы поля. Затем настало время Пьера Эмерика Обамеянга, габонец сначала не реализовал выход один на один, проиграв дуэль Пикфорду, но уже со второй попытки не оставил шансов вратарю. Обамеянг выскочил на свидание с голкипером после паса Мхитаряна и отправил мяч в сетку. Стоит также признать, что в этом моменте у нападающего был офсайд. Через минуту пятый гол мог забить Монреаль, но "ирисок" спас каркас ворот, когда Начо пробил после подачи с углового.

Во втором тайме "Арсенал" немного успокоился, команда уже не разрывала оборону соперника практически в каждой атаке, "Эвертон" же отошел от шока и проявил активность в атаке. Сначала Колашинац отдал мяч Уолкотту, тот пробежал по флангу, затем отпасовал в центр на Ньясса, а тот отправил "круглого" в штангу. Тем не менее, Петр Чех сегодня все же был распечатан, навес Мартины с левого края нашел голову Карверта-Левина, который переиграл в воздухе Колашинаца и точно пробил головой. На большее "Эвертон" не хватило, забив гол престижа, "ириски" больше вратаря "Арсенала" не беспокоили, а затем и вовсе пропустили пятый гол: Мхитарян прострелил с правого края в район одиннадцатиметровой отметки, где оказался свободным Рэмзи, валлиец воспользовался своим шансом и оформил хет-трик. "Арсенал" уверенно разобрался с "Эвертоном", но пока еще нельзя сказать, что "канониры" возвращаются в борьбу за четвертое место.

"Арсенал" – "Эвертон" 5:1

Голы: Рэмзи, 6 – 1:0; Косьелни, 14 – 2:0; Рэмзи, 19 – 3:0; Обамеянг, 37 – 4:0; Карверт-Левин, 64 – 4:1; Рэмзи, 74 – 5:1.

"Арсенал": Чех (Оспина, 70), Бельерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль (Колашинац, 46), Ивоби, Рэмзи (Уилшир, 75), Джака, Мхитарян, Озил, Обамеянг.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Кин (Дэвис, 46), Уильямс, Матрина, Мангала, Гуйе, Шнайдерлин, Уолкотт (Калверт-Левин, 61), Боласие, Ниасс (Тосун, 78).

Вячеслав Горбачев

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