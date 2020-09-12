"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче-открытии АПЛ

В стартовом матче 1-го тура АПЛ "Арсенал" крупно победил в лондонском дерби.

"Канониры" на выезде разгромили "Фулхэм" со счётом 3:0. Голами отличились Александр Ляказетт, Габриэл Магальянес и Пьер-Эмерик Обамеянг. Также стоит отметить два ассиста в исполнении Виллиана.

"Фулхэм" – "Арсенал" - 0:3

Голы: Ляказетт, 8 - 0:1, Магальянес, 49 - 0:2, Обамеянг, 57 - 0:3.

"Фулхэм": Родак, Брайен, Одои, Хектор, Рим, Онома (Декордова-Рид, 75), Кебано (Замбо-Ангисса, 63), Кэрни, Рид, Кавалейру, Камара (Митрович, 63).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Магальянес, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака (Себальос, 79), Виллиан (Пепе, 76), Тирни, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 87).

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