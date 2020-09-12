"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче-открытии АПЛ

2 Теги арсенал лондонфулхэм

"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче-открытии АПЛ

В стартовом матче 1-го тура АПЛ "Арсенал" крупно победил в лондонском дерби.

"Канониры" на выезде разгромили "Фулхэм" со счётом 3:0. Голами отличились Александр ЛяказеттГабриэл Магальянес и Пьер-Эмерик Обамеянг. Также стоит отметить два ассиста в исполнении Виллиана.

"Фулхэм" – "Арсенал" - 0:3

Голы: Ляказетт, 8 - 0:1, Магальянес, 49 - 0:2, Обамеянг, 57 - 0:3.

"Фулхэм": Родак, Брайен, Одои, Хектор, Рим, Онома (Декордова-Рид, 75), Кебано (Замбо-Ангисса, 63), Кэрни, Рид, Кавалейру, Камара (Митрович, 63).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Магальянес, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака (Себальос, 79), Виллиан (Пепе, 76), Тирни, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 87).

Не пропустите: Ляказетт стал автором уникального достижения в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

wagner
wagner

У Виллиана фактически три ассиста, первый гол был добит после удара Виллиана

Ответить
miroslawsamo

CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ---- https://bit.vodka/seks

Ответить

главное

"Локомотив" вернулся к кандидатуре Манджукича

"Локомотив" вернулся к кандидатуре Манджукича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов