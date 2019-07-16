"Арсенал" разгромил "Колорадо Рэпидс" в товарищеском матче

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"Арсенал" разгромил "Колорадо Рэпидс" в товарищеском матче

В рамках предсезонной подготовки лондонский "Арсенал" в США провёл товарищеский матч с местным "Колорадо Рэпидс".

"Канониры" отгрузили сопернику три безответных гола - отличились Букайо Сака, Джеймс Олайинка и Габриэл Мартинелли.

"Колорадо Рэпидс" – "Арсенал" - 0:3

Голы: Сака, 13 - 0:1, Олайинка, 29 - 0:2, Мартинелли, 61 - 0:3.

"Арсенал": Мэйси, Томпсон (Мустафи, 62), Медли, Чемберс (Колашинац, 62), Дженкинс, Бертон, Джон-Джулз (Обамеянг, 78), Олайинка (Уиллок, 62), Сака, Нкетиа (Ляказетт, 78), Мартинелли (Озил, 78). 

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