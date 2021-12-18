"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

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"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Лидс" со счетом 4:1.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Габриэла Мартинелли, а также голы Букайо Сака и Эмила Смит-Роу. В составе хозяев отличился Рафинья Диас.

"Арсенал", набрав 32 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 16 очками остался на 16-й позиции.

"Лидс" – "Арсенал" - 1:4 (0:3)
Голы: Мартинелли, 16 - 0:1, Мартинелли, 28 - 0:2, Сака, 42 - 0:3, Рафинья, 75 (с пенальти) - 1:3, Смит-Роу, 84 - 1:4

"Лидс": Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Робертс, Рафинья, Гелхардт.

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Ляказетт, Мартинелли. 

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