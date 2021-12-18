"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Лидс" со счетом 4:1.
Победу лондонскому клубу принесли дубль Габриэла Мартинелли, а также голы Букайо Сака и Эмила Смит-Роу. В составе хозяев отличился Рафинья Диас.
"Арсенал", набрав 32 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 16 очками остался на 16-й позиции.
"Лидс" – "Арсенал" - 1:4 (0:3)
Голы: Мартинелли, 16 - 0:1, Мартинелли, 28 - 0:2, Сака, 42 - 0:3, Рафинья, 75 (с пенальти) - 1:3, Смит-Роу, 84 - 1:4
"Лидс": Мелье, Драме, Эйлинг, Кох, Даллас, Форшоу, Клих (Гринвуд, 78), Харрисон (Саммервилл, 31; Маккаррон, 81), Робертс, Рафинья, Гелхардт.
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 64), Габриэл, Уайт, Тирни, Сака (Смит-Роу, 78), Джака, Парти, Эдегор (Нуну Тавареш, 85), Ляказетт, Мартинелли.
Не пропустите: Владелец "Челси" Абрамович получил третье гражданство. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ракитич вышел на 2-е место среди лучших бомбардиров в истории Ла Лиги
-
Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"
-
Лидер "Лиона" отказался от фантастического предложения "Ньюкасла"
-
Алжир стал победителем Кубка арабских наций
-
Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"
-
Моуринью ярко отреагировал на победу "Ромы" в матче с "Аталантой"
-
"Лилль" победил "Осер" в Кубке Франции
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте" в Бундеслиге
-
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
-
"Барселона" с трудом победила "Эльче"
-
"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" в Серии А
-
Комментатор Генич рассказал, от кого "Спартак" хочет избавиться в январе
-
Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле
-
"Все только начинается". Лидер киевского "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)
-
Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов
-
В "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам декабря
-
"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
-
Нападающего "Наполи" ограбили перед матчем с "Миланом"
-
1
Гранеро сделал выбор между Роналду и Месси
-
Стал известен размер долгов по зарплате в "Химках"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18