"Арсенал" разгромил "Мольде" благодаря двум автоголам

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" разгромил "Мольде" со счетом 4:1. Счет открыли гости, отличился Мартин Эллингсен. "Арсенал" вышел вперед благодаря автоголам Кристоффера Хеугена и Шерифа Синьяна. Счет до крупного довели Николя Пепе и Джо Уиллок.

"Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков. "Мольде" с шестью очками занимает вторую позицию.

"Арсенал" Англия – "Мольде" Норвегия - 4:1 (1:1)

Голы: Эллингсен, 22 - 0:1, Хеуген, 45 (автогол) - 1:1, Синьян, 62 (автогол) - 2:1, Пепе, 69 - 3:1, Уиллок, 88 - 4:1

"Арсенал": Лено, Колашинац, Давид Луиз, Мустафи, Мэйтленд-Найлз (Соареш, 63), Уиллок, Джака (Тирни, 80), Виллиан (Сака, 64), Себальос (Эль-Ненни, 80), Пепе, Нкетиа.

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