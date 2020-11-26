"Арсенал" разгромил "Мольде" в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Арсенал" на выезде разгромил "Мольде" со счетом 3:0. Победу английскому клубу принесли голы Николя Пепе, Риса Нелсона и Фоларина Балогуна.

"Мольде" Норвегия – "Арсенал" Англия - 0:3 (0:0)

Голы: Пепе, 50 - 0:1, Нелсон, 55 - 0:2, Балогун, 83 - 0:3

"Мольде": Линде, Синьян, Уинго, Грегерсен (Кнудтсон, 85), Эурснес, Эллингсен, Хестад, Хуссайн (Болли, 61), Эйкрем (Брюнхильдсен, 81), Джеймс (Омоиджуанфо, 61), Риса (Педерсен, 82).

"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Мустафи, Давид Луиз (Холдинг, 46), Мэйтленд-Найлз, Джака (Себальос, 62), Уиллок (Тирни, 75), Пепе, Нелсон, Нкетиа (Балогун, 82), Ляказетт (Смит-Роу, 75).

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