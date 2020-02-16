"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед

Теги арсенал лондонньюкасл юнайтед

"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Пьер-Эмерика Обамеянга, Николя Пепе, Месута Озила и Александра Ляказетта.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Канониры" одержали первую победу в последних пяти матчах, прервав серию из четырех ничьих. "Ньюкасл" остался на 12-й позиции.

"Арсенал" – "Ньюкасл" - 3:0 (0:0)
Голы: Обамеянг, 54 - 1:0, Пепе, 57 - 2:0, Озил, 90 - 3:0, Ляказетт, 90+5 - 4:0

"Арсенал": Лено, Мустафи, Давид Луиз, Бельерин, Джака, Себальос (Торрейра, 82), Озил, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 85), Обамеянг, Сака.

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк (Шер, 83), Фернандес (Ритчи, 75), Ласселс, Роуз, Бенталеб, Лазаро (Хэйден, 74), Лонгстафф, Сен-Максимен, Альмирон, Жоэлинтон.

Не пропустите: "Тоттенхэм" вырвал победу над "Астон Виллой" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место

"Бавария" уверенно разобралась с "Кельном" и вернула себе первое место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов