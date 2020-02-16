"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0. Победу лондонскому клубу принесли голы Пьер-Эмерика Обамеянга, Николя Пепе, Месута Озила и Александра Ляказетта.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Канониры" одержали первую победу в последних пяти матчах, прервав серию из четырех ничьих. "Ньюкасл" остался на 12-й позиции.

"Арсенал" – "Ньюкасл" - 3:0 (0:0)

Голы: Обамеянг, 54 - 1:0, Пепе, 57 - 2:0, Озил, 90 - 3:0, Ляказетт, 90+5 - 4:0

"Арсенал": Лено, Мустафи, Давид Луиз, Бельерин, Джака, Себальос (Торрейра, 82), Озил, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 85), Обамеянг, Сака.

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк (Шер, 83), Фернандес (Ритчи, 75), Ласселс, Роуз, Бенталеб, Лазаро (Хэйден, 74), Лонгстафф, Сен-Максимен, Альмирон, Жоэлинтон.

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