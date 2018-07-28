"Арсенал" разгромил ПСЖ в матче Международного кубка чемпионов
ПСЖ в своем втором матче на Международном кубке чемпионов встретился с "Арсеналом". Парижане снова выпустили молодежный состав, из известных игроков в старте вышли только Буффон, Диарра и Рабьо, в остальном же играли юниоры, которые ничего не смогли противопоставить опытным игрокам "Арсенала". Лондонцы вышли в боевом составе, а те молодые игроки, которые все же появлялись на поле, в большинстве своем уже имели некоторый опыт игры в АПЛ.
Начало матча осталось за игроками ПСЖ, французы провели несколько атак, Рабьо даже пробил, но опасности воротам Лено эти наскоки не несли. "Арсенал" же ответил забитым голом: Обамейянг с правого края отдал пас в центр на Озила, а тот в касание переправил мяч в сетку.
После забитого мяча игра успокоилась, ПСЖ перестал атаковать, а "Арсенал" никуда не спешил, англичане проводили позиционные атаки, изредка били по воротам, но Буффон в игру фактически не вступал, так как выстрелы были неточными. Достаточно активно прошла лишь концовка первой половины, когда дважды пробивал по воротам Нкунку, а также размял Лено Бернед, "Арсенал" же на это ответил хорошим ударом Обамеянга, но и Буффон не сплоховал.
Во втором тайме французам удалось сравнять счет. Колашинац сбил скоростного Веа в своей штрафной, а Нкунку легко переиграл вышедшего на замену Мартинеса. Однако радовались парижане не долго, "Арсенал" придавил своего соперника и достаточно быстро не только вышел вперед, но и удвоил свое преимущество. Александр Лаказетт активно вошел в игру, начав бомбардировку ворот Буффона, первая его попытка оказалась неточной, но затем он отправил в сетку два мяча ща четыре минуты. Сначала он замкнул навес Смита-Роу, а затем затолкал мяч в ворота после суматохи во вратарской ПСЖ.
Французы бросили играть и в концовке получили еще два мяча в свои ворота. Холдинг забил после навеса с углового, а Нкетиа воспользовался разрезным пасом от Нельсона, ушел от защитника, а затем точно пробил мимо вратаря.
"Арсенал" – ПСЖ - 5:1
Голы: Озил, 13 – 1:0; Нкунку с пенальти, 60 – 1:1; Лаказетт, 67 – 2:1; Лаказетт, 71 – 3:1; Холдинг, 88 – 4:1; Нкетиа, 90 - 5:1.
"Арсенал": Лено (Мартинес, 46), Колашинац (Мейтлен-Найтс, 75), Мустафи (Чемберс, 64), Сократис (Холдинг, 64), Бельерин, Гендузи (Уилок,74), Эль-Нени (Ремзи, 46), Мхитарян (Нкетиа, 63), Ивоби, (Лаказетт, 63), Озил (Смит-Роу, 63) Обамеянг (Нельсон, 63)
ПСЖ: Буффон (Сибуа, 73), Риман (Загре, 74), Диарра (Фрессанж, 79), Со (Сиссоко, 73), Нсоки, Рабьо (Ло Селсо, 68), Жоржен, Бернед, Нкунку (Баебек, 68), Туфики, Веа (Постолачи, 79) .
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
Не пропустите! Российская звезда на европейском футбольном небосводе: чего ждать от трансфера Александра Головина в "Монако"
опрос
главное
-
"Барселона" в серии пенальти обыграла "Тоттенхэм"
-
Испытание для дебютанта: "Зенит" проверит на прочность "Енисей" в первом туре РПЛ
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Снова старт! Снова "Рубин"! "Краснодар" второй год подряд начинает сезон РФПЛ в столице Татарстана
-
"Ливерпуль" громит "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" из-за травмы теряет Махреза
-
Сигурдарсон назвал цели "Ростова" на сезон
-
На Манджукича появился претендент из Ла Лиги
-
Мартиаль определился с предпочтительным местом продолжения карьеры
-
Артур оценил свой дебют за "Барселону"
-
"Зенит" поздравил своего хавбека с днем рождения
-
"Челси" нацелился на ключевого хавбека "Арсенала"
-
"Ювентус" поднял цену на своего ведущего защитника
-
"Реал" отказался от подписания трансферной цели Лопетеги из-за позиции своих игроков
-
Пономарев оценил игру новичков ЦСКА
-
1
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны"
-
Моуринью: "Хочу подписать еще двух игроков"
-
1
"Челси" перебил предложение "Милана" Игуаину
-
Червиченко: "Хорошо, что "Спартак" уже не покупает всякий бред"
-
ЦСКА посчитал предложение "Барселоны" по Головину унизительным
-
Моуринью об игре с "Ливерпулем": "Не потратил бы своих денег, чтобы посмотреть матч этих команд"
-
1
Вальверде оценил игру "Барселоны" в дебютном предсезонном матче
-
Рейнгольд: "Спартак" начал сезон хорошо"
-
"Барселона" из-за травм потеряла двух хавбеков в игре с "Тоттенхэмом"
-
1
"Севилья" нацелилась на еще одного игрока "Барселоны"