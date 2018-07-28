"Арсенал" разгромил ПСЖ в матче Международного кубка чемпионов

ПСЖ в своем втором матче на Международном кубке чемпионов встретился с "Арсеналом". Парижане снова выпустили молодежный состав, из известных игроков в старте вышли только Буффон, Диарра и Рабьо, в остальном же играли юниоры, которые ничего не смогли противопоставить опытным игрокам "Арсенала". Лондонцы вышли в боевом составе, а те молодые игроки, которые все же появлялись на поле, в большинстве своем уже имели некоторый опыт игры в АПЛ.

Начало матча осталось за игроками ПСЖ, французы провели несколько атак, Рабьо даже пробил, но опасности воротам Лено эти наскоки не несли. "Арсенал" же ответил забитым голом: Обамейянг с правого края отдал пас в центр на Озила, а тот в касание переправил мяч в сетку.

После забитого мяча игра успокоилась, ПСЖ перестал атаковать, а "Арсенал" никуда не спешил, англичане проводили позиционные атаки, изредка били по воротам, но Буффон в игру фактически не вступал, так как выстрелы были неточными. Достаточно активно прошла лишь концовка первой половины, когда дважды пробивал по воротам Нкунку, а также размял Лено Бернед, "Арсенал" же на это ответил хорошим ударом Обамеянга, но и Буффон не сплоховал.

Во втором тайме французам удалось сравнять счет. Колашинац сбил скоростного Веа в своей штрафной, а Нкунку легко переиграл вышедшего на замену Мартинеса. Однако радовались парижане не долго, "Арсенал" придавил своего соперника и достаточно быстро не только вышел вперед, но и удвоил свое преимущество. Александр Лаказетт активно вошел в игру, начав бомбардировку ворот Буффона, первая его попытка оказалась неточной, но затем он отправил в сетку два мяча ща четыре минуты. Сначала он замкнул навес Смита-Роу, а затем затолкал мяч в ворота после суматохи во вратарской ПСЖ.

Французы бросили играть и в концовке получили еще два мяча в свои ворота. Холдинг забил после навеса с углового, а Нкетиа воспользовался разрезным пасом от Нельсона, ушел от защитника, а затем точно пробил мимо вратаря.

"Арсенал" – ПСЖ - 5:1

Голы: Озил, 13 – 1:0; Нкунку с пенальти, 60 – 1:1; Лаказетт, 67 – 2:1; Лаказетт, 71 – 3:1; Холдинг, 88 – 4:1; Нкетиа, 90 - 5:1.

"Арсенал": Лено (Мартинес, 46), Колашинац (Мейтлен-Найтс, 75), Мустафи (Чемберс, 64), Сократис (Холдинг, 64), Бельерин, Гендузи (Уилок,74), Эль-Нени (Ремзи, 46), Мхитарян (Нкетиа, 63), Ивоби, (Лаказетт, 63), Озил (Смит-Роу, 63) Обамеянг (Нельсон, 63)

ПСЖ: Буффон (Сибуа, 73), Риман (Загре, 74), Диарра (Фрессанж, 79), Со (Сиссоко, 73), Нсоки, Рабьо (Ло Селсо, 68), Жоржен, Бернед, Нкунку (Баебек, 68), Туфики, Веа (Постолачи, 79) .

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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