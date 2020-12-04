"Арсенал" разгромил "Рапид" и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы лондонский "Арсенал" разгромил венский "Рапид" со счетом 4:1. Победу "канонирам" принесли голы Александра Ляказетта, Пабло Мари, Эдварда Нкетиа и Эмила Смит-Роу. В составе гостей отличился Коя Китагава.

Благодаря победе "Арсенал" вышел в плей-офф Лиги Европы. "Рапид" потерял шансы на евровесну.

"Арсенал" Англия – "Рапид" Австрия - 4:1 (3:0)

Голы: Ляказетт, 10 - 1:0, Мари, 18 - 2:0, Нкетиа, 44 - 3:0, Китагава, 47 - 3:1, Смит-Роу, 66 - 4:1

"Арсенал": Рунарссон, Соареш, Мари, Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Эль-Ненни (Себальос, 63), Нелсон (Виллиан, 63), Мустафи (Чемберс, 70), Ляказетт (Смит-Роу, 63), Нкетиа (Балогун, 81).

"Рапид": Штребингер, Зоннляйтнер, Хофманн (Барач, 46), Граймль, Улльманн (Шик, 46), Ритцмайер (Кнасмюлльнер, 66), Шустер, Демир, Аразе, Алар (Зульцбахер, 78), Китагава (Кара, 66).

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