"Арсенал" разгромил "Тамбов"

Фото: Твиттер @fctambov68

В рамках 26 тура РПЛ в Туле состоялся матч между "Арсеналом" и "Тамбовом". Хозяева одержали сокрушительную победу над главным неудачником текущего сезона со счетом 4:0. Уже к 25 минуте "оружейники" вели с разницей в два мяча, а с 64 по 66 минуты смогли отметиться еще дважды. Этот матч был крайне важен для туляков в контексте борьбы за сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.

Результат позволил "Арсеналу" набрать 23 очка и закрепиться на 13 строчке в турнирной таблице. У гостей осталось 13 баллов и последнее место.

"Арсенал" - "Тамбов" 4:0 (2:0)

Голы: Бауэр, 11 - 1:0, Луценко, 62 - 2:0, Ткачев, 64 - 3:0, Хлусевич, 66 - 4:0

"Арсенал": Шамов, Бурлак, Григалава, Довбня, Бауэр (Аджоев, 81), Чаушич, Хлусевич, Пантелеев (Ткачев, 58), Костадинов (Коновалов, 70), Кангва (Ломовицкий, 58), Луценко (Панченко, 69).

"Тамбов": Сямук, Гигашвили, Мартынов, Васиев, Кайков, Бавин (Аванесян, 83), Карапузов (Дроздов, 71), Карп (Алиев, 65), Кабахидзе (Герман, 83), Архипов, Климов (Терехов, 65).