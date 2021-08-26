"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" и прошел в следующий раунд Кубка лиги

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"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" и прошел в следующий раунд Кубка лигиФото: твиттер "Арсенала"

В рамках 2-го раунда Кубка английской лиги "Арсенал" разгромил "Вест Бромвич", а "Саутгемптон" уничтожил "Ньюпорт". "Бернли" в серии пенальти победил "Ньюкасл".

"Ньюпорт" - "Саутгемптон" 0:8

Голы: Броя, 9 - 0:1, Телла, 25 - 0:2, Уокер-Питерс, 44 - 0:3, Эльюнусси, 48 - 0:4, Эльюнусси, 55 - 0:5, Броя, 57 - 0:6, Редмонд, 69 - 0:7, Эльюнусси, 90 - 0:8

"Ньюпорт": Таунсенд, Льюис, Фаркуарсон, Кларк, Беннетт (Гринидж, 65), Уиллмотт, Холл, Азаз (Эллисон, 46), Миссилу, Долан (Апсон, 46), Абрахам.

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Валери, Стивенс, Беднарек, Редмонд, Уорд-Проуз (Уолкотт, 70), Диалло, Телла (Обафеми, 65), Эльюнусси, Броя (Лонг, 65).


"Вест Бромвич" - "Арсенал" 0:6

Голы: Обамеянг, 17 - 0:1, Обамеянг, 45 - 0:2, Пепе, 45 - 0:3, Сака, 50 - 0:4, Обамеянг, 62 - 0:5, Ляказетт, 69 - 0:6

"Вест Бромвич": Палмер, Ингрэм, Кипре, Тэйлор (Ричардс, 82), Рич, Снодграсс (Кинг, 74), Шоттон, Феллоус, Гарднер-Хикман, Зохоре (Фол, 65), де Каштру.

"Арсенал": Рэмсдейл, Нуну Тавареш, Холдинг, Колашинац, Чемберс, Джака (Ляказетт, 67), Эль-Ненни, Эдегор (Мэйтленд-Найлз, 61), Сака, Пепе, Обамеянг (Мартинелли, 76).


"Ньюкасл" - "Бернли" 0:0, по пенальти - 3:4

"Ньюкасл": Вудмен, Крафт, Манкильо (Сен-Максимен, 76), Кларк, Льюис, Лонгстафф, Фрэйзер (Альмирон, 83), Хендрик, Ласселс, Гэйл (Уиллок, 76), Жоэлинтон.

"Бернли": Хеннесси, Ми, Коллинз, Бардсли, Питерс, Корк, Леннон (Тэйлор, 59), Браунхилл, Макнил, Вуд, Родригес (Барнс, 69).      

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