"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ

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"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ

В рамках 17-го тура АПЛ "Арсенал" уверенно разобрался с "Вест Бромвичем".

Благодаря победе "канониры" поднялись на 11-е место.

"Вест Бромвич" - "Арсенал" 0:4

Голы: Тирни, 23 - 0:1, Сака, 28 - 0:2, Ляказетт, 60 - 0:3, Ляказетт, 64 - 0:4

"Вест Бромвич": Джонстон, Ферлонг, О`Ши, Иванович (Бартли, 66), Аджайи, Сойерс, Филлипс (Харпер, 81), Матеус Перейра, Галлахер, Робинсон, Диангана (Остин, 46).

"Арсенал": Лено, Тирни, Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 54), Мари, Холдинг, Сака (Виллиан, 71), Джака, Смит-Роу (Уиллок, 77), Себальос, Ляказетт, Обамеянг.

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