"Арсенал" разгромил "Вест Хэм", забив три мяча в конце встречи
"Арсенал" провел первый матч после известия о том, что команду покинет Арсен Венгер. Игроки должны достойно проводить легендарного тренера, сегодня они сумели порадовать французского специалиста и болельщиков яркой победой, хотя не все складывалось гладко. До 83 минуты счет оставался ничейным, но ударная концовка позволила "Арсеналу" разгромить своего соперника.
Уже в начале встречи мог забить Косьелни, он переиграл в воздухе Куяте после навеса с углового от Джаки, но в створ так и не попал. В ответ едва не забил Арнаутович, Марко забыли в штрафной "Арсенала", тот сразу же пробил по воротам, однако Оспина не спал и мяч парировал. Через две минуты Арнуатович пробивал уже головой, форвард пытался перекинуть вратаря, но вместе с ним перебросил и ворота.
Следом Дэнни Уэлбек трижды стрелял из выгодных позиций, но всякий раз не попадал в створ, а с ударом Джаки справился Харт.
В целом игра смотрелась, атаковали и создавали моменты обе команды, однако забить в первом тайме так и не смогли. Соперники отложили все самое интересное на вторую половину.
В начале второго тайма забил Монреаль, сначала с выстрелом испанца справился вратарь, но уже через две минуты Начо откликнулся на передачу Джаки и в касание отправил мяч в сетку.
"Вест Хэм" это не смутило, гости провели несколько своих атак, одна из которых завершилась ответным голом. Вышедший на замену Ланцини отпасовал на левый край, откуда точно выстрелил активный Арнаутович.
Венгер решился выпустить еще одного форварда Обамеянга, бросив все силы в атаку, в итоге этот ход себя оправдал. "Арсенал" насел на ворота "Вест Хэма" и забил три мяча. Сначала после неудачного выноса мяча из штрафной точно пробил Рэмси, через несколько минут Обамеянг вывел на ударную позицию Лаказетта, а тот не сплоховал. Сам же Лаказетт поставил эффектную точку, сместившись с левого края в центр и точно пробив в угол.
"Арсенал" – "Вест Хэм" – 4:1
Голы: Монреаль, 52 – 1:0; Арнаутович, 63 – 1:1; Рэмси, 83 – 2:1; Лаказетт, 86 – 3:1; Лаказетт, 90 – 4:1
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Косьелни, Мустафи, Монреаль, Джака, Эльнени (Мейтленд-Найтс, 45), Рэмси, Ивоби (Обамеянг, 70), Уэлбек (Чемберс, 89), Лаказетт.
"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку (Кэролл, 88), Нобл, Куяте, Мариу (Чичарито, 61), Фернандеш (Ланцини, 60), Арнаутович.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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