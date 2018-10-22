"Арсенал" разобрался с "Лестером" и вернулся в топ-4 АПЛ

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"Арсенал" разобрался с "Лестером" и вернулся в топ-4 АПЛ

В рамках девятого тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своём поле обыграл "Лестер" со счётом 3:1.

"Лисы" открыли счёт в этом матче благодаря автоголу Эктора Бельерина, однако в концовке первого тайма "канониры" восстановили паритет усилиями Месута Озила. Ну а уже во второй половине встречи подопечные Унаи Эмери взяли своё - дубль Пьера-Эмерика Обамеянга и итоговая победа.

Набрав три очка в данном поединке, "Арсенал" вернулся на четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги - в их активе 21 очко, как и у "Челси" с "Тоттенхэмом". Да и лидеры не сильно оторвались - лондонцы отстают от них всего на 2 пункта.

"Арсенал" – "Лестер" - 3:1

Голы: Бельерин, 31 (автогол) - 0:1, Озил, 45 - 1:1, Обамеянг, 63 - 2:1, Обамеянг, 66 - 3:1.

"Арсенал": Лено, Мустафи, Лихтштайнер (Обамеянг, 61), Бельерин, Холдинг, Торрейра, Джака, Озил (Рэмзи, 80), Мхитарян (Гендузи, 61), Ивоби, Ляказетт.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра (Геззаль, 69), Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Окадзаки, 75), Ихеаначо (Олбрайтон, 61), Варди.  

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