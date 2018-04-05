"Арсенал" разрывает ЦСКА после первого тайма

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"Арсенал" разрывает ЦСКА после первого тайма

Завершился первый тайм матча 1/4 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА.

Лондонский клуб выигрывает со счетом 4:1.

По два мяча забили Александр Ляказетт и Аарон Рэмзи. Единственный гол у армейцев на счету Александра Головина.

Не пропустите: Рэмзи догнал лидера "Арсенала" этого сезона по системе "гол+пас". | http://soccernews.ru

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