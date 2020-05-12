"Арсенал" решил не выкупать Себальоса

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"Арсенал" решил не выкупать Себальоса

Лондонский "Арсенал" определился с будущим полузащитника Дани Себальоса, сообщает El Confidencial.

По информации источника, "канониры" решили не продлевать сотрудничество с испанцем, то есть клуб не будет выкупать его или продлевать аренду.

Таким образом, по окончании нынешнего сезона 23-летний хавбек вернётся в мадридский "Реал", с которым у него контракт ещё на три года.

"Арсенал" арендовал Себальоса прошлым летом. В активе игрока 24 матча, 1 гол и 2 ассиста.

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