"Арсенал" решил выкупить трансфера защитника Пабло Мари

Руководство лондонского "Арсенала" приняло решение выкупить трансфер бразильского защитника Пабло Мари, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 12 миллионов евро. На выкупе игрока настоял главный тренер "канониров" Микель Артета .

Пабло Мари перешел в "Арсенал" в январе 2020 года из "Фламенго" на правах аренды за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина. | http://soccernews.ru