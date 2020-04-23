"Арсенал" решил выкупить трансфера защитника Пабло Мари
Руководство лондонского "Арсенала" приняло решение выкупить трансфер бразильского защитника Пабло Мари, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 12 миллионов евро. На выкупе игрока настоял главный тренер "канониров" Микель Артета .
Пабло Мари перешел в "Арсенал" в январе 2020 года из "Фламенго" на правах аренды за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18