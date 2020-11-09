"Арсенал" с разгромным счетом проиграл "Астон Вилле"
В матче 8-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле проиграл бирмингемской "Астон Вилле" со счетом 0:3. Победу гостям принесли дубль Олли Уоткинса и автогол Букайо Сака.
Благодаря победе "Астон Вилла" вышла на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Арсенал" опустился на 11-ю позицию.
"Арсенал" Лондорн - "Астон Вилла" Бирмингем - 0:3 (0:1)
Голы: Сака, 25 (автогол) - 0:1, Уоткинс, 72 - 0:2, Уоткинс, 75 - 0:3
"Арсенал": Лено, Габриэл, Холдинг, Тирни, Бельерин, Эль-Ненни, Парти (Себальос, 46), Сака, Виллиан (Пепе, 65), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 65).
"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Трезеге, Баркли, Дуглас Луис, Грилиш, Макгинн, Уоткинс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18