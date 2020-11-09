"Арсенал" с разгромным счетом проиграл "Астон Вилле"

В матче 8-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на своем поле проиграл бирмингемской "Астон Вилле" со счетом 0:3. Победу гостям принесли дубль Олли Уоткинса и автогол Букайо Сака.

Благодаря победе "Астон Вилла" вышла на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Арсенал" опустился на 11-ю позицию.

"Арсенал" Лондорн - "Астон Вилла" Бирмингем - 0:3 (0:1)

Голы: Сака, 25 (автогол) - 0:1, Уоткинс, 72 - 0:2, Уоткинс, 75 - 0:3

"Арсенал": Лено, Габриэл, Холдинг, Тирни, Бельерин, Эль-Ненни, Парти (Себальос, 46), Сака, Виллиан (Пепе, 65), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 65).

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Трезеге, Баркли, Дуглас Луис, Грилиш, Макгинн, Уоткинс.

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