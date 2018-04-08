"Арсенал" – "Саутгемптон" - 3:2 (обзор)

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"Арсенал" – "Саутгемптон" - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" – "Саутгемптоном" (3:2).

Видео: "Арсенал" – "Саутгемптон".

Не пропустите: Дубль Уэлбека приносит "Арсеналу" победу над "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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