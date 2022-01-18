"Арсенал" сделает огромное предложение за Влаховича
Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" хочет подписать сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает издание La Nazione.
По информации источника, "канониры" могут предложить "фиалкам" 70 миллионов евро в ближайшие два дня.
Отмечается, что "Арсенал" намерен уйти от конкуренции в борьбе за трансфер бомбардира, которая развернется в летнее трансферное окно, поэтому может подписать игрока уже в январе.
В нынешнем сезоне Серии А Влахович сыграл в 21 матче, в которых забил 17 голов и отдал два ассиста.
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|Команда
|М
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18