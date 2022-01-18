"Арсенал" сделает огромное предложение за Влаховича

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"Арсенал" сделает огромное предложение за Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" хочет подписать сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает издание La Nazione.

По информации источника, "канониры" могут предложить "фиалкам" 70 миллионов евро в ближайшие два дня. 

Отмечается, что "Арсенал" намерен уйти от конкуренции в борьбе за трансфер бомбардира, которая развернется в летнее трансферное окно, поэтому может подписать игрока уже в январе. 

В нынешнем сезоне Серии А Влахович сыграл в 21 матче, в которых забил 17 голов и отдал два ассиста.

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