"Арсенал" сделал новое предложение "Фиорентине" по Влаховичу

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"Арсенал" сделал новое предложение "Фиорентине" по Влаховичу

Фото твиттер "Фиорентины"

Лондонский "Арсенал" продолжает работать над трансфером нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

По информации Corriere della Sera, "канониры" сделали новое предложение о приобретении 21-летнего футболиста.

Клуб АПЛ готов заплатить за серба 60 миллионов евро, а также отдать права на полузащитника Лукаса Торрейру.

Стоит отметить, что уругвайский хавбек в текущем сезоне играет за "Фиорентину" по договору аренды, в котором прописана сумма выкупа в размере 15 миллионов евро.

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