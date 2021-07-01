"Арсенал" сделал официальное предложение по Локателли

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"Арсенал" сделал официальное предложение по Локателли

Фото твиттер Мануэля Локателли

Лондонский "Арсенал" работает над трансфером полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

По информации Goal.com, "канониры" уже сделали официальное предложение о приобретении итальянца.

Сколько готов заплатить английский клуб за 23-летнего футболиста, пока неизвестно.

В прошедшем сезоне Локателли сыграл за "Сассуоло" 34 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. 

Не пропустите: "Арсенал" близок к двум трансферам. | http://soccernews.ru
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