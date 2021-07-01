"Арсенал" сделал официальное предложение по Локателли

Теги сассуолоювентусарсенал лондонмануэль локателли

"Арсенал" сделал официальное предложение по ЛокателлиФото: инстаграм Локателли/Автор неизвестен

Футболист сборной Италии и "Сассуоло" Мануэль Локателли может перейти в АПЛ.

Спортивный директор итальянского клуба Джованни Карневали заявил, что лондонский "Арсенал" уже сделал предложение по игроку.

"Ювентус" – единственный итальянский клуб, с которым мы обсуждали трансфер Локателли. У нас была встреча на прошлой неделе.

Интерес с их стороны имеется, мы не проработали все условия и оценки, однако у нас прекрасные отношения с "Ювентусом", так что мы продолжим переговоры.

Также на Мануэля претендуют и иностранные клубы. Одним из них является "Арсенал", который опережает остальных, потому что только от них мы получили конкретное предложение", – сказал Карневали.

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