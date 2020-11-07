"Арсенал" сделал предложение хавбеку "РБ Зальцбурга"

Хавбек "РБ Зальцбурга" Доминик Собослаи может продолжить карьеру в "Арсенале".

По сведениям журналиста Николо Скиры, "канониры" хотят подписать 20-летнего венгра в зимнее трансферное окно. Отмечается, что "Арсенал" предлагает игроку контракт до 2025 года с опцией продления на год.

Также сообщается, что в услугах Собослаи заинтересован "Милан". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Собослаи пять голов и четыре ассиста в 12 играх.

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