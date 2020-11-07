"Арсенал" сделал предложение хавбеку "РБ Зальцбурга"
Хавбек "РБ Зальцбурга" Доминик Собослаи может продолжить карьеру в "Арсенале".
По сведениям журналиста Николо Скиры, "канониры" хотят подписать 20-летнего венгра в зимнее трансферное окно. Отмечается, что "Арсенал" предлагает игроку контракт до 2025 года с опцией продления на год.
Также сообщается, что в услугах Собослаи заинтересован "Милан". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Собослаи пять голов и четыре ассиста в 12 играх.
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|Команда
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18