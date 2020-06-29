"Арсенал" сделал предложение о трансфере хавбека "Леванте"

Лондонский "Арсенал" работает над приобретением полузащитника "Леванте" Эниса Барди, сообщает Onda Deportiva Valencia.

По информации источника, "канониры" уже сделали серьёзное предложение о трансфере 24-летнего македонца, условия которого пока не раскрываются.

Конкуренцию "Арсеналу" в гонке за хавбеком могут составить "Фиорентина" и неназванный немецкий клуб.

В текущем сезоне Барди сыграл за "Леванте" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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