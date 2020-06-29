"Арсенал" сделал предложение о трансфере хавбека "Леванте"

Теги арсенал лондонлевантеэнис бардитрансферы

"Арсенал" сделал предложение о трансфере хавбека "Леванте"

Лондонский "Арсенал" работает над приобретением полузащитника "Леванте" Эниса Барди, сообщает Onda Deportiva Valencia.

По информации источника, "канониры" уже сделали серьёзное предложение о трансфере 24-летнего македонца, условия которого пока не раскрываются.

Конкуренцию "Арсеналу" в гонке за хавбеком могут составить "Фиорентина" и неназванный немецкий клуб.

В текущем сезоне Барди сыграл за "Леванте" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Рыжикова рассказал о несостоявшемся переходе вратаря в "Барселону"

Агент Рыжикова рассказал о несостоявшемся переходе вратаря в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов