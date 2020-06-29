"Арсенал" сделал предложение о трансфере хавбека "Леванте"
Лондонский "Арсенал" работает над приобретением полузащитника "Леванте" Эниса Барди, сообщает Onda Deportiva Valencia.
По информации источника, "канониры" уже сделали серьёзное предложение о трансфере 24-летнего македонца, условия которого пока не раскрываются.
Конкуренцию "Арсеналу" в гонке за хавбеком могут составить "Фиорентина" и неназванный немецкий клуб.
В текущем сезоне Барди сыграл за "Леванте" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время. | http://soccernews.ru
главное
-
Московское "Динамо" продлило контракты с 8 футболистами
-
"Барселона" решила уволить Сетьена
-
Гулиев может остаться в "Спартаке"
-
Очередной неубедительный матч выводит "Реал" на первое место Ла Лиги: на этот раз не устоял последний "Эспаньол"
-
"Интер" и "Манчестер Сити" могут обменять Шкриньяра на Агуэро
Лента новостей
-
Агент Сафонов рассказал о нескольких несостоявшихся громких трансферах в РПЛ
-
"Сочи" и "Зенит" не будут наказывать Кокорина за нарушение социальной дистанции
-
Талалаев провел первую тренировку с "Крыльями Советов"
-
Агент Рыжикова рассказал о несостоявшемся переходе вратаря в "Барселону"
-
Сборная России поздравила Комличенко с днём рождения
-
"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Атлетико"
-
Московское "Динамо" продлило контракты с 8 футболистами
-
1
"Барселона" решила уволить Сетьена
-
Гулиев может остаться в "Спартаке"
-
Очередной неубедительный матч выводит "Реал" на первое место Ла Лиги: на этот раз не устоял последний "Эспаньол"
-
Мамаев высказался о своей игре за "Ростов"
-
"Арсенал" сделал предложение о трансфере хавбека "Леванте"
-
Бензема повторил достижение Месси и Суареса
-
"Манчестер Сити" нашёл в "Бернли" замену для Сане
-
В ОАЭ тренер получил солидную компенсацию, не проведя ни одного матча
-
Бенаюн рассказал, какие российские клубы им интересовались
-
Селюк жёстко высказался о возвращении Гончаренко в ЦСКА
-
"Интер" показал лучший результат по набранным очкам в 28 турах Серии А за последние 11 лет
-
Гендиректор "Уфы" Газизов оценил результат матча со "Спартаком"
-
Аршавин рассказал, готов ли он возобновить карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18