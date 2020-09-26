"Арсенал" сделал предложение по Ауару. Игрок согласен на переход

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"Арсенал" сделал предложение по Ауару. Игрок согласен на переход

"Арсенал" ведет переговоры по трансферу вингера "Лиона" Уссама Ауара.

Как сообщает RMC Sport, "канониры" сделали предложение по игроку в размере 35 миллионов евро.

Отмечается, что сам футболист дал согласие на переход в "Арсенал". Ранее "Лион" ждал предложений от "Барселоны" и "Ювентуса", однако эти клубы не проявили заинтересованность в трансфере.

В прошлом сезоне Ауар провел 41 игру, в которых отметился 9 голами и 12 ассистами.

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