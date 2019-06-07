"Арсенал" сделал предложение по двум игрокам "Сампдории"

Теги арсенал лондонсампдорияйоахим андерсенденнис праттрансферы

"Арсенал" сделал предложение по двум игрокам "Сампдории"

Лондонский "Арсенал" хочет усилиться двумя игроками "Сампдории", сообщает The Metro.

По сведениям издания, "канониры" всерьёз нацелились на защитника Йоахима Андерсена и хавбека Денниса Прата.

Английский клуб предложил за обоих футболистов 50 миллионов евро. Ожидается, что такие условия устроят генуэзцев.

Ранее "Арсенал" предлагал за Андерсена и Прата 42 миллиона, но получил отказ.

Не пропустите: "Арсенал" поспорит за Чалова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Какие уроки должен усвоить "Тоттенхэм" после финала Лиги чемпионов

Какие уроки должен усвоить "Тоттенхэм" после финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов