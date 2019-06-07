"Арсенал" сделал предложение по двум игрокам "Сампдории"

Лондонский "Арсенал" хочет усилиться двумя игроками "Сампдории", сообщает The Metro.

По сведениям издания, "канониры" всерьёз нацелились на защитника Йоахима Андерсена и хавбека Денниса Прата.

Английский клуб предложил за обоих футболистов 50 миллионов евро. Ожидается, что такие условия устроят генуэзцев.

Ранее "Арсенал" предлагал за Андерсена и Прата 42 миллиона, но получил отказ.

Не пропустите: "Арсенал" поспорит за Чалова. | http://soccernews.ru