"Арсенал" сделал предложение по форварду "Валенсии"

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"Арсенал" сделал предложение по форварду "Валенсии"

Нападающий "Валенсии" Родриго может по окончании текущего сезона оказаться в лондонском "Арсенале".

По информации Mirror, "канониры" видят в испанце замену для Пьера-Эмерика Обамеянга, который хочет сменить команду.

Сообщается, что английский клуб уже сделал предложение по трансферу 29-летнего футболиста, но его размер не раскрывается.

Ожидается, что подписание Родриго обойдётся "Арсеналу" в сумму от 52 до 57 миллионов евро.

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