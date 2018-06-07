"Арсенал" сделал предложение по хавбеку "Спортинга"

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"Арсенал" сделал предложение по хавбеку "Спортинга"

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Желсон Мартинш попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает A Bola, португальский клуб отклонил 30-миллионное предложение "каноинров" по игроку.

Ранее сообщалось, что в услугах Мартинша также заинтересованы "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси".

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