"Арсенал" сделал предложение по Мэддисону

Фото: инстаграм Мэддисона

"Арсенал" активизировался в переговорах по трансферу хавбека "Лестера" Джеймса Мэддисона.

По сведениям Football.London, "канониры" предлагают "Лестеру" обмен с доплатой. "Лисы" требуют за игрока не менее 70 миллионов евро.

Отмечается, что сам Мэддисон хочет продолжить карьеру в "Арсенале".

В прошлом сезоне на счету Мэддисона 11 голов и 7 ассистов в 42 играх.

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